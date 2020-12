Serie C: ultimo aggiornamento in classifica

Alessandria – Cambia ancora la classifica della serie C, girone A. Ieri sera, nell’ultimo recupero previsto, il Como ha battuto fuori casa la Pro Sesto per 1-0, decisiva, per i lariani, la rete di Gabrielloni alla fine del primo tempo. Dopo tredici giornate la classifica recita, dunque, Renate 28, Pro Vercelli 26, Carrarese 25, Como 24, Pro Sesto 23, Juventus U23 22, Lecco 21, Alessandria 20, Albinoleffe e Pro Patria 19, Grosseto 18, Pontedera 17, Novara 15, Livorno 14, Giana Erminio 13, Pergolettese, Olbia e Pistoiese 12, Piacenza 10, Lucchese 6. I Grigi, dunque, al momento stanziano all’ottavo posto a -8 dalla capolista Renate.

Domenica la compagine di Gregucci sfiderà, fuori casa, il fanalino di coda Lucchese, neopromossa in serie C l’anno scorso, in un match in cui i piemontesi dovranno assolutamente cercare di portare a casa i tre punti se vorranno continuare a coltivare speranze di scalata alla graduatoria in un inizio di campionato piuttosto altalenante da parte di Gazzi e compagni.