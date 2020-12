Ancora bufale sul dissesto di Alessandria pubblicate sempre dagli stessi pennivendoli

Alessandria (Andrea Guenna) – Leggere che per l’approvazione definitiva del bilancio di Alessandria la Corte dei Conti ha chiamato in causa la Procura della Repubblica per esprimersi sull’emissione da parte di Palazzo Rosso di alcuni milioni in Boc (Buoni ordinari comunali), dimostra solo che certi giudici contabili non sanno ammettere le proprie colpe e chiedono una scialuppa di salvataggio ai giudici ordinari. Infatti il dissesto di Alessandria lo hanno generato contabilmente proprio loro rifacendo i conti del 2010 e li voglio vedere raccontare come sono andate veramente le cose agli alessandrini. Inoltre tutta la vicenda dimostra che certi pennivendoli, dopo la scoppola della totale assoluzione di Luciano Vandone di qualche giorno fa, non sanno più che pesci prendere per salvare la faccia data la solenne figura di merda che hanno fatto nei confronti dei loro lettori che, per fortuna, sono sempre di meno. Al punto che sull’ex fogliaccio della Fca il capobanda dei pennivendoli mandrogni mescola menzogna e verità nella speranza di confondere le acque e scrive che tra il 2000 e il 2006 “furono aperti e chiusi almeno una dozzina di swap quasi tutti con Unicredit e Bnl per sfruttare le migliori condizioni prospettate dalle banche”. Naturalmente è una balla colossale, una di quelle cui ci ha abituato l’ex fogliaccio illeggibile della Fca. Infatti i derivati sono entrati nella pancia di Palazzo Rosso solo a partire dal 2003, quando al potere era tornata la banda di trinariciuti e di ubriaconi col garofano sul bavero che hanno letteralmente sderenato Alessandria. A causa dell’acquisto di derivati da parte del Comune coperti dall’emissione di Boc (Buoni ordinari del Comune), il debito in conto capitale (mutui, prestiti e debiti finanziari in genere) è più che raddoppiato in soli cinque anni, passando da 72,994 milioni di euro del 2001 (giunta Calvo: Lega e Centrodestra) a 154,781 milioni di euro del 2006 (giunta Scagni: Centrosinistra) per un incremento pari al 112,05%. Tutto ciò mentre in partita corrente c’erano circa 15 milioni di disavanzo di tesoreria e 38 milioni di debiti delle partecipate.

Un disastro assoluto ereditato dalla solita sinistra.

Così, per la precisione.