Da oltre un mese la strada del Gnocchetto è sbarrata dalla Provincia e i residenti non sanno dove passare

Ovada – Non è detto che abbiano torto i residenti della frazione Gnocchetto di Ovada che, per tornare a casa, data l’interruzione della strada provinciale 456 “del Turchino” sbarrata dalla Provincia, devono fare il giro del globo. Da un mese c’è questo disagio, ma ora nevica e il disagio aumento, per cui ieri tre abitanti del posto, rispettivamente di 55, 57 e 23 anni, hanno divelto le transenne e sono passati ma sono stati denunciati dai Carabinieri allertati da un ingegnere della Provincia di Alessandria, responsabile per le tratte stradali, che riferiva di averli fermati mentre stavano rompere le sbarre che impediscono la percorribilità. La strada, chiusa a causa dell’allerta meteo in atto, è il punto di passaggio principale per gli automobilisti in marcia da e verso la Liguria che non prendono l’autostrada in quanto abitano nella zona. A causa dell’allerta meteo diramata per l’abbondante nevicata di ieri, la Provincia di Alessandria aveva ordinato la chiusura della tratta all’altezza della frazione Gnocchetto. Le sbarre erano già state divelte a giugno, quando intervennero le forze dell’ordine, addirittura poste a presidio del blocco stradale. Secondo noi sarebbe meglio che il presidente Gianfranco Baldi (nella foto a lato), invece di chiamare sempre i Carabinieri, si dia da fare e provveda al ripristino della strada.

Quello è il suo mestiere.