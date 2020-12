Pallacanestro: incontro casalingo per il Derthona, trasferta a ranghi ridotti per il Monferrato

Alessandria – Impegni casalinghi, questa domenica, per le compagini di basket della provincia di Alessandria impegnate nel campionato di serie A2. Alle 18 Bertram Derthona, ancora a punteggio pieno, affronterà al PalaOltrepò di Voghera AgriBertocchi Orzinuovi dei due ex Matteo Martini e Marco Spanghero. Alla stessa ora JB Monferrato ospiterà, al PalaFerraris di Casale, Withu Bergamo. I monferrini tornano in campo dopo aver saltato la sfida di domenica scorsa contro Milano a causa di alcune positività al Covid emerse nella squadra. In settimana, inoltre, è stato esonerato il team manager Pietro Scibetta ed è arrivato un nuovo giocatore, Paolo Paci, per cercare di dare una mano ad una squadra apparsa in difficoltà in queste prime battute di campionato. Nelle file dei Rossoblu non saranno della partita Niccolò Martinoni e Lucio Redivo, ancora alle prese con i rispettivi infortuni.