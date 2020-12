Ecco le risorse della Boldrini: tunisino cerca di stuprare una donna e prende a calci in testa il marocchino che la difende

Roma (Liliana Giobbi) – Sempre peggio nella zona della Stazione Termini a Roma. In poche ore aggressioni e addirittura un tentativo di violenza sessuale. La tensione resta alta, nonostante i controlli delle forze dell’ordine la situazione continua a sfuggire di mano. Si fa luce in questi giorni su un episodio gravissimo. Un immigrato tunisino ha provato a violentare una donna e ha picchiato un uomo che stava tentando di proteggerla. La vittima è stata aggredita mentre era in cerca di un giaciglio per trascorrere la notte. L’immigrato, dopo aver avvicinato la donna, ha provato a sfilarle i pantaloni e poi a stuprarla. Un cittadino marocchino ha visto la scena e ha provato a difenderla. Ma per questo è diventato un bersaglio da colpire. Il 45enne tunisino, infatti, ha iniziato a sferrargli calci in testa. L’ultimo, il più violento, quando ha provato a rialzarsi in piedi. Il tutto a Piazza dei Cinquecento, nei pressi della Stazione Termini. Poi sono arrivati i Carabiniri.