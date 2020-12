L’Alessandria in costante pressing vince meritatamente a Lucca

Lucca (Lucchese 0 – Alessandria 2) – Dopo la vittoria contro la Pro Vercelli, l’Alessandria porta a casa altri tre punti importanti per la risalita in classifica, questa volta allo stadio “Porta Elisa” di Lucca, quattordicesima di andata del campionato di calcio di serie C girone A, contro il fanalino di coda Lucchese. Gara sempre in controllo dell’Alessandria, venuta fuori maggiormente nella ripresa ed andata a segno con Celia e Arrighini. Sugli scudi, in particolare, Eusepi, che ha messo la sua impronta piede nelle azioni più pericolose e nei gol.

La cronaca della gara.

Al 5′ va al cross Celia da sinistra, verso Eusepi sul secondo palo. La difesa libera, poi Parodi non riesce a controllare al limite e calciare.

Al 17′ vantaggio divorato da Arrighini, che entra in area ma calcia alle stelle la palla dell’1-0.

Al 27′, sul cross di Celia da sinistra, Coletta arriva prima sulla palla e poi atterra Chiarello. Ma non è rigore, perché il portiere anticipa il giocatore.

Al 35′, sempre sponda Alessandria, Castellano vicino al gol: riprende una respinta sul cross di Parodi, missile di Castellano dal limite, devia Eusepi e Coletta intercetta con il corpo e neutralizza.

Al 44′ la prima conclusione della Lucchese, sinistro di Bianchi, Pisseri blocca senza problemi.

Il primo tempo finisce 0-0.

Nella ripresa, al 4’, il vantaggio dei Grigi: Eusepi mette in area un gran pallone dal fondo, Celia al limite raccoglie e di sinistro infila Coletta.

Al 10′ primo cambio per i Grigi, dentro Di Quinzio per Chiarello.

Al 20’ raddoppiano i Grigi: taglia Celia da sinista, Eusepi sul secondo palo rimette un gran pallone che Arrighini a pochi centimetri ribadisce in rete.

Al 22′ entra Corazza, out da più di un mese, per Arrighini. Dentro anche Casarini per Suljic.

Al 30′ occasione gol per la Lucchese: sul cross da sinistra di Adamoli, provvidenziale Cosenza in angolo sulla deviazione di Meucci.

Non succede, poi, più niente altro di rilevante e l’arbitro Pashuku di Albano Laziale, dopo tre minuti di recupero, fischia la fine del match.

Lucchese (3-5-2): Coletta; Dumancic, Benassi, Solcia (46’st Cellamare); Bartolomei (22’st Caccetta), Ceesay (8’st Molinaro), Sbrissa, Meucci, Adamoli; Bianchi, Nannelli (46’st Convitto). A disp.: Biggeri, Panariello, Lionetti, Signori, Papini, Fazzi, Scalzi, De Vito. All.: Lopez.

Alessandria (3-4-2-1): Pisseri; Scognamillo, Cosenza, Prestia; Parodi (44’st Mora), Castellano, Suljic (22’st Casarini), Celia; Chiarello (10’st Di Quinzio), Arrighini (22’st Corazza); Eusepi (43’st StieJpovic). A disp.: Crisanto, Blondett, Crosta, Macchioni, Poppa, Bellodi, Rubin. All.: Gregucci.

Arbitro: Pashuku di Albano Laziale

Gol: st 4′ Celia, 20′ Arrighini

Ammoniti: Ceesay, Suljic, Caarini per gioco falloso

Corner: 2-5

Recuperi: 0+3

Note: giornata piovosa, terreno molto pesante e scivoloso. Partita a porte chiuse.