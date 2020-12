L’orgoglio porta alla vittoria esterna il Monleale

Verona (Cus Verona Hockey – Sportleale Monleale 3-4) – Vittoria esterna, all’overtime, per lo Sportleale Monleale che sabato sera a Verona, primo match dopo un lungo periodo di pausa causa emergenza sanitaria, ha fatto suo il match contro i veneti del Cus nella sfida valida per la settima di andata del campionato di serie A. Una bella prova di tutta la squadra nel periodo più difficile per gli Arancioni tortonesi, rimasti senza il Palahockey, crollato due giorni fa per le abbondanti nevicate che hanno colpito la provincia di Alessandria. Probabile che i ragazzi allenati da coach Tarantola si trasferiscano al pattinodromo di Novi Ligure per le gare casalinghe. A Verona, ieri, dopo una partenza in sordina, sotto di due reti, i tortonesi hanno accorciato le distanze con Montanari e pareggiato con Marco Oddone. Crisci ha firmato il sorpasso, nei minuti finali i veronesi hanno segnato il 3-3, ma all’overtime ci ha pensato capitan Faravelli a infilare il disco nella porta del Cus: 4-3, due punti, e Monleale ottavo in classifica a quota 7. Prossimo avversario, sabato prossimo sempre fuori casa, sarà il Vicenza.