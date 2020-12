Niente Olimpiadi per Valeria Straneo

Valencia – La maratoneta alessandrina ha chiuso in 2h37’04” la gara di Valencia che si è disputata stamane 6 dicembre. Per andare a Tokyio avrebbe dovuto ottenere il tempo di 2h 29’30”. Niente olimpiadi quindi per la nostra maratoneta che ha terminato la maratona di Valencia con non poche difficoltà, giunta stamane al traguardo molto indietro rispetto alle prime posizioni. L’atleta alessandrina è entrata in crisi dopo il trentesimo chilometro in una competizione che ha visto la netta vittoria di Peres Jepchirchir “fuggita” nella seconda parte di gara fermando poi il cronometro sui 2h17’16”, quinto crono di sempre sulla distanza. Podio completato da Joyciline Jepkosgei in 2h18’40” e Helalia Johannes in 2h19’52”. Nella sezione maschile la competizione spagnola ha visto una lunghissima volata tra Evans Chebet e Lawrence Cherono. Chebet ha tagliato per primo il traguardo con il tempo di 2h03’00”, miglior crono mondiale dell’anno e record della gara. Quattro i secondi di distacco del connazionale mentre a completare il podio l’etiope Birhanu Legese. Primo europeo il quarantenenne spagnolo Ayad Lamdassem, undicesimo con il record nazionale (2h06’35”), ma ha festeggiato anche la Germania con il venticinquenne Amanal Petros capace di arrivare al record tedesco (2h 07’18”).