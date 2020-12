Pallacanestro: Alessandria non ancora al top cede all’Omegna

Alessandria (Fortitudo Alessandria – Paffoni Omegna 68-86) – Seconda sconfitta consecutiva, nel campionato di basket di serie B, per la Fortitudo Alessandria che, nel derby contro Paffoni Omegna, cede 68-86. Al PalaCima qualche segnale di reazione in più la squadra di coach Vandoni l’ha dato ma non è bastato. Fortitudo priva di De Paoli mentre Dal Maso gioca ma ha ancora un problema ad una caviglia. Si sacrifica Guaccio, il migliore insieme a Ferri: recupera molti palloni, non è sempre lucidio al tiro, ma chiude comunque con 17 punti e 21 di valutazione. I primi due quarti sono testa a testa, Fortitudo con i punti di Ferri e i rimbalzi di Guaccio. Perfetta parità dopo 10′, 20-20, vantaggi minimi in altalena nel secondo, 35-36. La svolta nel terzo parziale: Balanzoni ha più spazi e li sfrutta e colpisce anche dalla lunga distanza. Eloquente il punteggio, 17-29, nella prima metà addirittura 5-20. Alessandria prova a rientrare, ma la determinazione non è sufficiente anche perché Omegna tira con il 50 per cento da 3 punti, contro il 29 degli alessandrini, i rimbalzi sono 46 contro 32, e i punti dalla panchina 24 per gli ospiti e solo 4 per i ragazzi di Vandoni.

Fortitudo Alessandria – Paffoni Omegna 68-86 (20-20, 35-36, 52-65)