Pallacanestro donne: Autosped rialza la testa contro il Lupari

San Martino di Lupari (Lupe San Martino di Lupari – Autosped Castelnuovo 53-60) – Pronto riscatto, in serie A2 donne di basket, per la Autosped Castelnuovo Scrivia che, nel secondo recupero consecutivo in Veneto, a San Martino di Lupari, hanno prevalso 53-60. Buona prova di tutte le ragazze allenate da coach Zara con particolare menzione per Rebecca Francia, classe 2002, giovane cestista di Casale da questa stagione stabilmente nel roster di Autosped: per lei i primi 4 punti in A2. Subito in discesa la gara delle tortonesi: break iniziale di 12-0 dopo 7′. Sempre avanti 24-10 dopo 10′, 39-26 all’intervallo lungo. Le venete hanno provato a rientrare ma Autosped ha gestito senza affanni e senza mai rischiare, 38-48 dopo 30′ e +7 alla sirena, con 50 per cento da 3 e 44 rimbalzi. A punti otto giocatrici: la capitana Colli miglior realizzatrice con 15 punti, in doppia cifra anche Madonna con 11. Sabato prossimo impegno casalingo contro Moncalieri mentre il 15 dicembre trasferta in casa della capolista Udine.

