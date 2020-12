Atletica, Valeria Straneo dopo Valencia: “Valuterò se è arrivato il momento di smettere, almeno con la maratona”

Alessandria – Valencia amara per Valeria Straneo. L’atleta alessandrina, portacolori della Laguna Running, ieri mattina, alla maratona in Spagna, non è riuscita a centrare l’obiettivo minimo per staccare il pass per le Olimpiadi di Tokyo, chiudendo trentasettesima con il tempo di 2h37:04.

In perfetta tabella fino al venticinquesimo chilometro, con un passaggio alla mezza, 1h 14′ 17″, in linea con quanto auspicato alla vigilia, la Straneo ha cominciato a soffrire nel segmento che porta al chilometro 30 e ha dovuto rinunciare, almeno momentaneamente, alla prospettiva del “minimo” olimpico di Tokyo (2h 29′ 30″).

La vicecampionessa mondiale di Mosca 2013 e argento europeo di Zurigo 2014, alla sua terza presenza consecutiva sulle strade di Valencia, a 44 anni, è riuscita comunque a portare a termine la gara.

“Non è stata giornata – il suo commento a caldo nel dopo gara ai cronisti presenti – ero già in difficoltà a livello muscolare dal quinto chilometro, le gambe non giravano come avrebbero dovuto, mi sentivo affaticata. Sono riuscita a rimanere in gruppo fino alla mezza, con ottimi passaggi, poi tra il 25° e il 30° ho perso contatto dal mio gruppo e ho pensato anche di ritirarmi perché ormai l’obiettivo era sfumato. Ma mi dispiaceva mollare dopo una preparazione così lunga e quindi, almeno, mi sono presa la soddisfazione di arrivare fino in fondo”.

Teoricamente, per la maratoneta piemontese ancora nulla è perduto per quanto concerne l’assalto alle Olimpiadi di Tokyo: la campionessa alessandrina avrà, infatti, ancora opportunità in primavera.

“Non posso assolutamente dire che abbiamo sbagliato qualcosa nella preparazione – ha aggiunto la Straneo – evidentemente a 44 anni il mio fisico non riesce a smaltire i lavori come prima. Ora valuteremo, con molta tranquillità e la massima serenità, se è arrivato il momento di chiudere con l’atletica di alto livello, almeno per quanto riguarda la maratona”.