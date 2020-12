“Italiani di merda, vedrete cosa vi succede”: fermato africano che ha spezzato un braccio ad una donna con una mazza da baseball (Video)

Trieste – L’Italia e gli italiani sono nella morsa dell’immigrazione. Invasi dai nuovi barbari. Che iniziano a minacciare gli italiani appena arrivano. Come a Bottazzo, terra di confine dove confluiscono i clandestini della marcia islamica che arriva in Italia lungo la rotta balcanica: gli abitanti sono terrorizzati dai clandestini che passano il confine. Intervistati dalla rete locale Telequattro, raccontavano di essere stati minacciati dai migranti: “Silenzio, altrimenti vedrai quello che ti succede”, alla loro richiesta di lasciare la proprietà privata che stavano occupando. E la situazione non migliora di certo una volta che si sono stanziati. Anzi. Diventano ancora più aggressivi. Come nel caso dell’africano che dopo avere spezzato il braccio ad una donna a colpi di spranga, si era scagliato contro i poliziotti al grido: “Italiani di merda”. La verità è che stiamo assistendo allo sterminio del nostro popolo, alla distruzione della nostra civiltà. Anche se viene dipinta come accoglienza. In realtà, si tratta di una sostituzione portata avanti importando da altre nazioni migliaia di maschi in età militare. Abbiamo importato centinaia di migliaia di giovani maschi in età militare, a cui era stato promesso il paradiso, ora la loro disillusione diventa violenza. Risultato inevitabile.

