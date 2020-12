L’Alessandria Volley rilancia l’EVO col progetto Evo Volley Club

Alessandria – Si chiama “Evo Volley Club” ed è il nuovo progetto lanciato dall’Alessandria Volley attraverso una nuova lettura di finalità, obiettivi e percorsi. “Si tratta di un percorso nel quale l’Alessandria Volley crede molto e ha lavorato molto” ha spiegato il presidente Mauro Bernagozzi. Che poi ha sottolineato come questo progetto sia “nato per valorizzare i vivai del volley in una provincia così vasta come quella di Alessandria condividendo un percorso di crescita tecnica e sportiva con tutte le Società e le Associazioni appartenenti all’EVO Volley Club unitamente alle atlete, atleti e le rispettive famiglie”. Il progetto è chiamato a “valorizzare le sue eccellenze non solo in ambito sportivo, superando quei campanilismi che non sono utili alla crescita di un territorio così importante e bello come il nostro e allo stesso tempo al movimento della pallavolo in generale”. Mauro Ronzi, membro del direttivo, sarà responsabile del progetto e sarà coadiuvato, nel suo lavoro, da Rocco Famà, anche lui consigliere e dirigente mentre l’aspetto tecnico sarà seguito dal Direttore Tecnico dell’Alessandria volley Massimo Lotta. Al progetto hanno aderito, fino ad ora, oltre all’Alessandria Volley, il Volley Sale, il Derthona Volley, Armonia & Movimento di Felizzano e Agila Volley Castellazzo Bormida.

“Ma ci sono contatti ben avviati con altre associazioni e club. Il nostro è un progetto inclusivo dove lavoreremo d’equipe con tutte le società attraverso un coordinamento sia organizzativo che tecnico per fare grande la pallavolo nella nostra provincia” ha spiegato Mauro Ronzi.

Tra i principi fondati del Progetto Evo Volley Club c’è quello della valorizzazione delle eccellenze del territorio, il rispetto delle specifiche identità locali, la volontà di contribuire ad alimentare e sviluppare l’attività giovanile del territorio e delle società affiliate, condividere i percorsi e le iniziative con le famiglie, diffondere valori educativi presenti nel codice etico del progetto, sviluppare un rapporto sinergico tra le società appartenenti al progetto, le famiglie e le aziende del territorio, organizzare manifestazioni, eventi, iniziative all’insegna del Progetto Evo Volley Club.

La partecipazione è aperta a tutte le associazioni, enti propaganda sportiva, club sportivi della provincia che si ispirano a questi principi e valori. Per informazioni è possibile contattare la segreteria dell’Alessandria Volley al 324-8662913.