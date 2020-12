Pallacanestro: primi due punti per il Jb Monferrato

Casale Monferrato (JB Monferrato 65 – WithU Bergamo 62) – Prima vittoria, nel campionato di serie A2 di basket, per la JB Monferrato. Al PalaFerraris i piemontesi hanno avuto la meglio, nel pomeriggio, contro WithU Bergamo 65-62.

Primo quarto all’insegna del grande equilibrio, chiuso sul 21-19. Nella seconda frazione la squadra di coach Ferrari scappa sul +10, ma Bergamo è accorto in difesa e si riporta a contatto dei padroni di casa: 33-29 il punteggio all’intervallo.

Al rientro in campo ancora un tentativo di fuga Novipiù, ben contenuto da Bergamo, con le squadre che iniziano a mostrare segni di stanchezza per le rotazioni ridotte e il calendario anomalo.

I ragazzi di coach Calvari si portano avanti a 2 minuti dalla sirena. Per la JB Monferrato sale allora in cattedra Thompson che si prende la squadra sulle spalle e conclude il lavoro iniziato con la tripla di Collins del 57-60 rubando palloni, segnando con continuità e commettendo il fallo finale che impedisce a Bergamo di giocarsi la possibilità di portare l’incontro ai supplementari su azione.

Termina 65-62 e la JBM può così festeggiare i primi due punti.

Miglior realizzatore, in casa rossoblù, Camara, autore di 17 punti (6/6 dal campo) e 14 rimbalzi, per il +36 di valutazione finale.