Pregiudicato africano ospitato in una casa popolare grida ai poliziotti: “Figli di puttana di merda” (Video)

Milano – Le risorse tanto care alla Boldrini si esprimo con gentilezza nei confronti di noi italiani e delle nostre forze dell’ordine. Invece di essere in galera in attesa di essere rimpatriato, essendo un pregiudicato, il protagonista di questa triste vicenda è ospite di una casa popolare mentre i nostri compatrioti che hanno fatto regolare domanda, la casa popolare la stanno ancora aspettando. Il migrante pregiudicato dopo avere cercato di sfondare la porta di casa della vicina per stuprarla, minacciandola di morte, s’è lanciato in insulti dalla finestra: “Io mi scopo le vostre mogli poliziotti di merda, in casa mia non ci mettete piede”, ha gridato proferendo altre offese nei confronti delle forze dell’ordine intervenute sul posto in quanto chiamate da un condomino che aveva sentito chiedere aiuto dalla donna minacciata. Questo è solo un piccolo esempio di tutto quello che non va in Italia. Viviamo in un’epoca in cui gli africani vengono qui a fare e dire quello che vogliono.

Guardate il video sotto: da non credere alle proprie orecchie e ai propri occhi!