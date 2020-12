Ci ha lasciati Sergio Cassano, brillante sindaco di Valenza

Valenza – È mancato stamane alle 5 l’ex sindaco di Valenza Sergio Cassano, esponente di spicco di Forza Italia a livello provinciale. A 74 anni è stato stroncato da una brutta polmonite che si è aggravata per il Covid19. La malattia l’aveva colto un mese fa durante un soggiorno nella sua casa di Rapallo, da qui il ricovero all’ospedale di Sestri Levante. Lascia due figli, Paolo di 33 anni e Alessandra di 14. È stato primo cittadino della città dell’oro dal 2010 al 2015, “imprenditore imprestato alla politica” che ha saputo dare in nuovo slancio ad una città in crisi. Commerciante di pellami, attività ereditata dal padre che era di Litta Parodi, fu il primo sindaco non comunista di Valenza, da sempre roccaforte della sinistra. Appassionato di auto sportive, specialmente di Ferrari, portò in città con successo manifestazioni dedicate all’automobilismo, facendo tornare Valenza una “vetrina del bello” quale è sempre stata, favorendo anche quel rilancio che portò all’insediamento in città dello stabilimento Bulgari. Perse le elezioni contro Gianluca Barbero (Pd), rimase comunque in consiglio comunale. Sergio Cassano era un nostro lettore ed un nostro amico, e la sua scomparsa ci rende molto tristi. Il direttore e la redazione esprimono alla sua famiglia il sentimento del più profondo cordoglio.