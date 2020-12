Comunisti nel pallone con Matteo Ricci che è per il vaccino obbligatorio ma allo stesso tempo è contro la mascherina: boh? (Video)

Pd nel caos totale: da una parte minaccia chi ritiene fuori luogo fare da cavia per il vaccino genico di Pfizer marchiando chi rifiuta espellendolo dalla vita pubblica, mentre i clandestini sbarcano liberamente senza nessun vaccino. Una cosa bisogna ribadirla e cioè quella per cui i fanatici del vaccino subito a tutti i costi sono più pericolosi dei no-vax che, almeno, danneggiano (quasi sempre) solo se stessi.

Lo stato confusionale del Pd è dimostrato dal sindaco di Pesaro (Pd) Matteo Ricci che si contraddice praticamente lo stesso giorno su due trasmissioni Tv differenti (?). Video sotto.

Matteo Ricci (A) del Partito Democratico: "Vaccino obbligatorio con patentino; per chi non si vaccina niente stadio, ristorante…" Matteo Ricci (B): "Covid non è la peste, è poco più di una semplice influenza, non si muore. No alla mascherina!" Bipolare. https://t.co/kJWQdnGGHv pic.twitter.com/jPKLz7Hw9H

