Voghera – Nuovo impegno casalingo per Bertram Derthona che oggi pomeriggio, recupero della prima giornata di serie A2 di basket, sfiderà al PalaOltrepò di Voghera la Reale Mutua Torino allenata dall’ex coach dei Leoni Demis Cavina e nelle cui file milita l’ex giocatore Mirza Alibegovic. In casa tortonese coach Ramondino cerca la quinta vittoria di fila mentre nelle file dei torinesi in forte dubbio Bushati mentre Penna non sarà al meglio. Palla a due alle 18.