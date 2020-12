Rsa Piemonte: mancano 30.000 posti letto, il sistema assistenziale per anziani sta andando in tilt

Torino (Giulia Giraudo) – Il grido d’allarme delle Rsa (residenza sanitaria assistenziale) piemontesi è straziante. Non ci sono soldi da parte della Regione Piemonte e tutto ricade sulle spalle dei privati. Le strutture piemontesi in questa pandemia 2020 hanno affrontato con impegno l’emergenza e hanno avviato un percorso di adeguamento del proprio modello organizzativo-gestionale, per rispondere non solo alle esigenze degli ospiti, ma anche alle richieste di adeguamento prescrittive, che le autorità nazionali e regionali hanno predisposto in questi mesi, per garantire la migliore prevenzione possibile dal contagio da Covid19 nelle nostre strutture. In una lettera sul budget dell’assistenza residenziale 2021 per anziani non autosufficienti e sulla revisione tariffe sanitarie Rsa, inviata al governatore del Piemonte Alberto Cirio, all’assessore alla Sanità Luigi Icardi (nella foto) e all’assessora alle Politiche della Famiglia Chiara Caucino, firmata dalle sigle più significative del settore quali Agidae, Agespi, Anaste Piemonte, Api Sanità, Aria Piemonte, Confindustria Piemonte Sanità, Federsolidarietà Confcooperative, Legacoopsociali Piemonte, Agci Solidarietà, Uneba Piemonte, UECoop Piemonte,

si legge: ”[La situazione] ha richiesto un incremento degli organici, un supplemento di attività di formazione del personale specifica sulle misure di prevenzione del contagio da Covid19, la realizzazione di aree di isolamento per la quarantena che hanno comportato la diminuzione della capacità ricettiva delle nostre strutture, l’acquisto di Dpi ad uso ordinario e straordinario, come nel caso della presenza di ospiti Covid19 positivi, e tutto questo è avvenuto con le forze e le risorse umane ed economiche delle nostre aziende associate, realizzando in questa seconda ondata dell’epidemia anche positivi risultati sull’abbattimento del tasso dei contagi nelle strutture”. Il governatore Cirio qualcosa ha fatto e ciò gli è riconosciuto: “Abbiamo colto con apprezzamento gli interventi normativi regionali come la Dgr n. 5-2124 del 20.10.2020 sullo screening tramite tamponi rapidi nelle Rsa e la Dgr n° 1-2252 del 10.11.2020, per il ristoro parziale dei Dpi per gli operatori, che hanno operato nelle Rsa accreditate e convenzionate, ma vogliamo anche manifestare il disagio – si legge ancora nel documento -, che le restanti Residenze per anziani Rsa e Ra non accreditate stanno vivendo in questo difficile momento senza ricevere alcun sostegno, per le quali richiediamo che venga modificata la suddetta D.G.R., affinché vengano incluse anche loro”.

Il timore è che molto presto l’assistenza agli anziani in Piemonte vada totalmente in tilt con conseguente chiusura di molte strutture già nel 2021.

“Non è più procrastinabile il tempo – si legge nel documento delle principali aziende del comparto assistenza in Piemonte – per addivenire ad una riforma del settore socio-sanitario della nostra Regione. Era stato aperto un tavolo di lavoro tra la Regione e le Associazioni datoriali dei gestori per la revisione della normativa, che regolamenta le strutture residenziali Rsa e similari, ma a distanza di pochi mesi non vi è più traccia”.

È del tutto evidente che non c’è tempo da perdere in quanto siamo già in piena emergenza: “Pertanto, siamo a richiedervi di operare in via di urgenza – scrivono i firmatari – con le seguenti azioni, ormai ineludibili: definire, incrementando per l’anno 2021, il budget per l’assistenza residenziale per anziani non autosufficienti, in modo da realizzare almeno 30.000 posti letto per anziani non autosufficienti convenzionati con il SSR sull’intero territorio regionale; procedere all’adeguamento delle tariffe sanitarie della Dgr n. 85/2013, ormai bloccate da 12 anni, in modo da recepire non solo i costi per gli adeguamenti organizzativi effettuati, ma anche il rinnovo del contratto collettivo di lavoro dei lavoratori, che vi operano; rivedere i parametri assistenziali correlati alle fasce di intensità assistenziale, ormai da riportare a tre (non autosufficiente totale, non autosufficiente parziale, continuità assistenziale), dando la precedenza alle figure sanitarie (medico ed infermiere)”.

Cirio è avvisato, Icardi e Caucino anche. La Giunta deve fare qualcosa perché il sistema sta per saltare.