Un’Alessandria in grande spolvero contro la Juventus U23 domenica al Mocca

Alessandria – Dopo la vittoria a Lucca e l’ulteriore risalita in classifica, 23 punti e sesto posto, l’Alessandria domenica prossima, 13 dicembre, sarà “ospite”, il virgolettato è d’obbligo dato che i Grigi giocheranno comunque al “Mocca”, della Juventus Under 23 in uno dei match, valevole per la quindicesima giornata di andata del campionato di serie C girone A, sicuramente più difficili per la compagine mandrogna. I Bianconeri, infatti, non disponendo di un loro impianto sportivo personale a Torino hanno scelto, già da qualche anno, lo stadio di Alessandria come loro sede per i match casalinghi e dunque domenica saranno loro i “padroni di casa”. La Juve Under 23 sta andando abbastanza bene in campionato e, nelle ultime quattro gare, ha collezionato tre vittorie e una sconfitta con un totale, al momento, di 25 punti che ha piazzato i torinesi al quarto posto dietro Renate, Pro Vercelli e Como.

I Grigi, da parte loro, occupano il sesto posto e sono reduci dalla vittoria in trasferta contro il fanalino di coda Lucchese. 2-0 il risultato finale con reti di Celia e di un Arrighini sempre più protagonista del reparto offensivo grigio, assieme al collega Eusepi. Domenica è rientrato in campo anche l’attaccante Corazza, rimasto fuori per circa un mese a causa di un infortunio, e dunque per mister Gregucci un elemento offensivo in più che di certo tornerà utile. Contro la Juventus Under 23 l’Alessandria dovrà, dunque, dimostrare di aver trovato finalmente quella continuità di risultati che serve per continuare a risalire la china della classifica. Un match sicuramente delicato che non avrà un interprete per parte: l’Alessandria senza Suljic, che era in diffida e a Lucca ha collezionato la quinta ammonizione, i torinesi senza Di Pardo, due turni di stop per aver colpito con un pugno al torace un avversario.