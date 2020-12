Uomo di 87 anni si toglie la vita gettandosi dal secondo piano dell’ospedale di Alessandria

Alessandria – Un uomo di 87 anni, Emiliano Merlo di Novi Ligure, per motivi in corso di accertamento è morto cadendo dal secondo piano dell’ospedale di Alessandria. Sulla vicenda è in corso un’inchiesta anche per capire come sia stato possibile che nessuno degli addetti alla corsia del reparto Geriatria dove è avvenuto il fatto si sia accorto che Merlo, ricoverato da alcuni giorni per problemi circolatori, era salito sul davanzale della finestra del corridoio e si sia lasciato precipitare nel cortile interno morendo sul colpo. Il tagico fatto si è verificato ieri verso le 18:30, mentre sul posto sono intervenuti i Carabinieri del reparto Radiomobile della Compagnia di Alessandria. Secondo i primi riscontri non vi sarebbero dubbi sul fatto che l’anziano si sia tolto la vita. Lascia una figlia che abita in Liguria.