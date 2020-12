Calcio a cinque: prorogate fino all’11 dicembre le iscrizioni al webinar con l’allenatore Fulvio Colini

Milano – Sono state prorogate fino alle 14 di venerdì 11 dicembre, da parte della Federazione Italiana Football Sala, le iscrizioni al Clinic Webinar di calcio a cinque con Fulvio Colini, l’allenatore più longevo e vincente del futsal italiano, organizzato in collaborazione con Futsal Academy e la rivista Futsal Fashion.

Gli argomenti saranno “Lo sviluppo tattico del futsal” e la “Figura e costruzione del coach.”

Il corso si terrà nella modalità on-line il 13 dicembre dalle 20:30 alle 22:30. Il clinic è aperto anche alla partecipazione degli allenatori sordi, in quanto vi sarà la presenza di Rocco Cericola, che fornirà il Servizio LIS, Lingua Italiana dei Segni. La quota di iscrizione al corso di formazione on-line è di 25 euro ed è comprensiva della tessera OPES, costo cinque euro.

Fulvio Colini è l’unico allenatore italiano ad aver conquistato la Uefa Futsal Cup (la Champions League del Futsal) con il Montesilvano nel 2011.

Nel suo palmares ci sono anche 5 scudetti vinti con 5 squadre diverse: Roma RCB, Montesilvano, Luparense, Pescara e Italservice Pesaro (l’ultimo tricolore assegnato Dalla Divisione Calcio a 5 nel 2019 prima del Covid 19), 5 Coppa Italia e 7 Supercoppa Italiana. Come premi individuali, Colini nel 2011 è stato insignito dell’Umbro Futsal Awards di Futsal Planet come miglior allenatore del mondo, mentre nel 2019 ha conquistato il prestigioso premio “Panchina d’Oro” come miglior allenatore della stagione.