L’Ilva è salva, per ora

Genova – Stavolta ci siamo: entro la settimana il Governo italiano e Arcelor Mittal firmeranno l’accordo che prevede l’entrata di Invitalia al 50% nel capitale del’ex Ilva. L’accordo fa seguito all’intesa che lo scorso 4 marzo il governo e la multinazionale hanno siglato davanti al Tribunale di Milano per mettere fine al contenzioso legale che vedeva la multinazionale intenzionata ad abbandonare l’Italia per il venir meno del cosiddetto scudo penale e lo stop dell’altoforno 2 di Taranto. Così la più grande azienda siderurgica d’Europa, nata a Novi Ligure nella seconda metà del XIX secolo grazie alle famiglie Bonelli e Cavanna, torna a correre e torna statale al 50%. Lo Stato ricapitalizza con 400 milioni di euro e per i quasi 11.000 dipendenti complessivi (Taranto, Genova e Novi Ligure) la Spada di Damocle del licenziamento è solo un brutto ricordo. Non è finita perché entro giugno 2022 Invitalia salirà al 60% con un secondo aumento di capitale, mentre i franco-indiani scenderanno al 40%. Il consiglio di amministrazione della società mista pubblico-privata sarà composto da 6 membri, tre per ciascun socio. Per garantire la pariteticità tra azionisti si sarebbe individuata la formula del gradimento incrociato, con un presidente indicato da Invitalia (ma gradito anche a Mittal) e un amministratore delegato indicato dalla multinazionale (ma gradito anche al governo). Quando l’azionista italiano salirà al 60%, la governance cambierà a favore, ovviamente, dell’Italia. I due soci avrebbero già trovato l’intesa su un piano industriale di massima, che prevede di portare la produzione di acciaio a 8 milioni di tonnellate entro il 2025, dai meno di 4 milioni attuali, con piena occupazione a regime. Nel 2021 è prevista cassa integrazione per 3.000 lavoratori, il numero dovrebbe progressivamente ridursi negli anni mano a mano che la produzione annua aumenta. Per quanto riguarda gli investimenti si prevede il rifacimento dell’altoforno numero 5 di Taranto che è spento dal 2015 ed è il più grande d’Europa, cioè quello in grado di offrire le maggiori economie di scala. Resterebbe in funzione anche l’altoforno numero 4, mentre gli altri sarebbero smantellati e al loro posto sarebbero costruiti un forno elettrico con una capacità pari a 2 milioni di tonnellate annue e due impianti di preridotto destinati ad alimentare il forno elettrico di Taranto ma anche a fornire gli elettrosiderurgici del Nord. L’impianto di Dri sarebbe costruito da una società terza, fuori dal perimetro dello stabilimento.