Tra Casale e Varese un punto che non soddisfa nessuno

Casale Monferrato (Casale Fbc 1 – Città di Varese 1) – È terminato con un pareggio il match del Casale al “Palli”, recupero della settima giornata di andata del campionato di serie D girone A, contro il Città di Varese. 1-1 il risultato finale con i lombardi passati in vantaggio nel primo tempo e i monferrini, rimasti in nove per le espulsioni di Todisco e Cocola, che hanno pareggiato nella ripresa su autorete della squadra allenata da mister Ezio Rossi.

Un punto che, comunque, non smuove più di tanto la classifica delle due squadre che stanziano sempre nelle parti basse della classifica, Casale terzultimo e Varese penultimo.

La cronaca.

Al 2’ subito pericoloso il Casale: Franchini in area prova l’assist, Mapelli mette in angolo.

Prova a salire il Varese: al 6’ Lillo vede il taglio di Snidarcig ma la palla rotola oltre la linea di fondo campo.

Al 7′ occasione per il Casale: la difesa del Varese non riesce ad allontanare, la palla arriva a Coccolo in area ma è bravo Lassi in uscita bassa ad opporsi.

Al 10’ contropiede pericoloso del Varese, Cintoi taglia la strada a Lillo che cade. Punizione e cartellino giallo per il capitano nerostellato. Sugli sviluppi della punizione nessun pericolo per la retroguardia nerostellata.

Al 29′ pericolosa ripartenza varesina dopo un contrasto duro ma sulla palla di Snidarcig, Guitto prova il sinistro dal limite dell’area, conclusione deviata e bloccata senza problemi dal portiere del Casale Tarlev.

Un minuto dopo la rete del vantaggio del Varese: Mobilio porta palla sulla sinistra e serve Lillo in profondità, destro preciso all’angolino per l’1-0 biancorosso.

Al 35’ prova la rovesciata Coccolo su cross dalla destra di Romeo, palla a lato.

Al 40’ occasione per il Casale: Lassi respinge di pugni sulla cross teso da sinistra di M’Hamsi, Coccolo arriva sulla ribattuta mandando alto.

Il primo tempo non fa registrare altri episodi e le squadre vanno negli spogliatoi sul risultato di 1-0.

Nella ripresa squadre in campo con le stesse formazioni.

Al 2’, sponda Varese, brutta apertura di Romeo, Mullici intercetta ma sbaglia il passaggio in verticale per Franchini.

Al 4’ punizione dalla trequarti per il Casale, lancio sbagliato e fuorigioco.

Al 6’, ancora sponda Varese, Lillo mette in mezzo, la difesa del Casale respinge e Romeo prova il destro dai 20 metri, palla ribattuta con qualche timida richiesta di rigore. L’arbitro lascia correre.

Al 9′ primo cambio per il Casale: dentro Cocola per Romeo.

Al 13’ palo del Casale con Coccolo che spaventa il Varese ma il legno salva Lassi.

Al quarto d’ora pareggio del Casale: battuta tagliata dalla bandierina, Mobilio, di testa, manda nella propria porta.

Doppio cambio, poi, nel Varese: dentro Otelè e Ammirati per Negri e Addiego Mobilio.

Al 23’ occasione per il Varese: Romeo sfonda a destra, entra in area sul fondo ma il Casale chiude in qualche modo sull’assist in mezzo.

Al 25’ discesa sulla destra di Coccolo, Simonetto mette in angolo deviando in spaccata il cross basso.

Al 30′ il Casale resta in dieci: seconda ammonizione per Todisco ed espulsione.

Il Varese tenta di farsi più pressante e si ripropone in area monferrina. In una di queste occasioni Otelè di destro calcia male dai 25 metri.

Al 37′, sponda Varese, Lillo va in porta dai 20 metri, Tarlev para in angolo. Poi ultimo cambio nelle file dei lombardi: dentro Mamah per Lillo.

Al 39’ Mullici apre l’azione del Casale e la termina con un destro rasoterra che passa a un soffio dal palo.

Al 41’ rimessa lunga di Otelè per il Varese, Mapelli stacca di testa in area ma la conclusione è centrale e bloccata facilmente da Tarlev.

Nel finale 4’ di recupero e Casale che resta in nove per l’espulsione di Cocola per fallo su Capelli, lanciato in area.

Non succedono altre azioni degne di nota e la gara termina con il risultato di 1-1. Domenica 13 dicembre riparte il campionato di serie D e i Nerostellati sfideranno, sempre al “Palli”, il Sestri Levante nel match valido per la nona di andata.

Casale – Varese 1-1

Casale: Tarlev, Guida, M’Hamsi, Todisco, Cintoi, Bettoni, Mullici, Poesio, Franchini, Coccolo, Romeo. A disp. Rovei, Graziano, Nouri, Albino, Vecchierelli, Premoli, Cocola, Fiore, Cavigiola. All. Germano (Buglio squalificato)

Varese: Lassi, Petito, Guitto, Simonetto, Addiego, Romeo, Lillo, Fall, Snidarcig, Mapelli, Negri. A disp. Cotardo, Parpinel, Capelli, Nicastri, Mamah, Ammirati, Ritondale, Otele, Minaj. All. Rossi.

Gol: pt 34’ Lillo; st 16’ Addiego aut.

Arbitro: Maccarini di Arezzo.