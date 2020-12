Frane e strade sbarrate: scalzata la Provincia, entra in campo Anas

Alessandria – La Provincia di Alessandria, che ha dimostrato di non essere in grado di gestire l’emergenza strade, è stata praticamente esautorata da Anas che metterà a disposizione le sue attrezzature per superare i disagi derivanti dalla frana in località Gnocchetto, su una strada per ora di competenza della provincia di Alessandria, nel Comune di Ovada. Da ben 13 mesi è sbarrata e i residenti devono fare il giro del globo per uscire o rincasare. L’intervento dell’Anas (Azienda Nazionale Autonoma delle Strade), entrata a far parte da gennaio 2018 nel gruppo societario di Ferrovie dello Stato Italiane, di cui è presidente il dottor Claudio Andrea Gemme (nella foto), un genovese che conosce bene la zona interessata in quanto la sua famiglia è originaria di Francavilla Bisio, potrebbe intervenire in anticipo per mettere in campo uomini e mezzi così da risolvere il problema senza attendere ancora troppo tempo visto che la competenza sulla strada provinciale 456 tornerà dalla Provincia di Alessandria proprio all’Anas solo tra alcuni mesi. Ciò riporterebbe alla normalità una zona nevralgica per migliaia di cittadini che tornerebbero a muoversi liberamente dalla Liguria al Piemonte e viceversa, mentre decine di imprese del territorio che in questi mesi hanno patito rilevanti danni economici, potrebbero finalmente tirare un sospiro di sollievo. Intervistato dal Secolo XIX, Gemme ha detto: “Con spirito di collaborazione a vantaggio del territorio, che peraltro conosco bene, e nelle more del rientro in gestione della ex statale, Anas avvierà un progetto di fattibilità per la realizzazione di strutture che possano contenere eventuali colate detritiche. Assicuro il nostro impegno nell’avviare lo studio. L’ intervento di Anas nel tratto interessato dalla frana in località Gnocchetto è un’ipotesi più volte caldeggiata dagli stessi sindaci della Valle Stura per risolvere il blocco. “Ho avuto modo di parlare col sindaco di Ovada, Paolo Lantero – ha aggiunto il presidente di Anas – in merito alle criticità che ricorrono sulla provinciale 456 “del Turchino” in caso di allerta meteo. La frana in località Gnocchetto interessa una porzione ampia del versante. Sarà necessario un coordinamento fra tutti gli enti territoriali per ripristinare la sicurezza lungo il tracciato, ciascuno per la propria competenza”.