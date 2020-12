La Società Calcio Cristo di nuovo in campo?

Alessandria – L’appello è stato lanciato sui social, sulla pagina facebook “Sei del Cristo se”, e potrebbe presto prendere forma e diventare realtà: il quartiere Cristo di Alessandria potrebbe presto riavere, oltre alla Don Bosco, la sua seconda espressione calcistica, la Società Calcio Cristo, per la prossima stagione 2021-2022.

A lanciare l’iniziativa è stato Daniel Romeo, ex capitano di quella squadra in maglia rossonera che giocava sui campi di via Bonardi, dove adesso si trova il centro sportivo “Centogrigio”.

“Ho un sogno, vorrei ridare la squadra al suo quartiere dal prossimo settembre, ovviamente come allenatore” ha scritto, qualche giorno fa, Romeo su facebook.

La Società Calcio Cristo vanta un passato importante nel capoluogo: guidata dal Presidente Andrea Puzzolante, che proprio al Cristo lavorava con la sua attività di impianti elettrici, ha potuto contare, nel corso degli anni, su un ricco settore giovanile, mentre la prima squadra era impegnata nel campionato di Terza Categoria. I “Giovanissimi” vinsero anche il campionato.

Adesso quella squadra e quella società potrebbero ritornare ad essere una realtà: Daniel Romeo ha, infatti, sondato la disponibilità dell’ex presidente Puzzolante, dichiarando, sempre sui social, “Se lui è d’accordo sono pronto a mettermi all’opera”.

Il sogno, dunque, potrebbe ripartire in un quartiere che, negli ultimi due anni, è rinato tra eventi e commercio con gli ex giocatori che si sono detti disponibili a disputare i match proprio al Centogrigio. Insomma, il quartiere più popoloso di Alessandria potrebbe tornare ad avere, oltre alla Don Bosco, l’altra sua squadra.