Nuovo calendario del campionato di Serie D

Alessandria – Domenica 13 dicembre, dopo una serie di fine settimana dedicati ai recuperi, torna regolarmente il campionato di calcio di serie D. Nel girone A, dove militano Casale e Derthona, si riparte dalla nona giornata di andata con i Nerostellati che affronteranno, al “Palli”, il Sestri Levante e i Leoncelli impegnati sul campo dell’Arconatese.

Nel girone delle alessandrine l’andata terminerà il 14 febbraio, mentre nel girone B e C il giro di boa sarà, invece, il 21. Per l’intera D il 6 giugno sarà l’ultimo atto della stagione regolare.

Aumenteranno i turni infrasettimanali: per tutti 6 gennaio, 3 e 24 febbraio, 14 aprile, per A e C anche mercoledì 20 gennaio e 5 maggio.

Confermate le altre date già comunicate ad inizio stagione. Per le festività natalizie la nona giornata (l’undicesima per i gironi A e C) è anticipata dal 27 al 23 dicembre. Stesso discorso per la domenica di Pasqua, la settima di ritorno (la nona per A e C) si giocherà il 1° aprile anziché il 4. E proprio il 1° aprile si disputerà il derby di ritorno tra Casale e Derthona, in programma al “Palli”, mentre l’andata, in programma al “Coppi” di Tortona originariamente il 4 novembre, deve ancora essere disputata. Probabile che la Lega Nazionale Dilettanti inserisca il derby di andata in uno dei mercoledì non occupato da altri match. La serie D si fermerà tutta il 14 marzo quando sarà in programma il Torneo di Viareggio.