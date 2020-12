Pallavolo femminile: in prima squadra all’Arredo Frigo Valnegri di Acqui la giovane Arianna Zenullari

Acqui Terme – Nella rosa dell’Arredo Frigo Valnegri di Acqui Terme, in vista dell’inizio del campionato di volley femminile di serie B1 che partirà a gennaio, si è aggiunto un nuovo nome: si tratta di Arianna Zenullari, sedici anni, cresciuta nel vivaio del club termale e poi approdata in prima squadra assieme alla coetanea Ludovica Raimondo.

“La notizia del passaggio in prima squadra ha suscitato in me tanta gioia che mi pare impossibile descrivere quel momento a parole – le parole della Zenullari – un notevole cambiamento che richiede sicuramente maggior impegno e dedizione per non sprecare l’opportunità di crescere e migliorare sia tecnicamente che tatticamente grazie alla squadra e allo staff. In questi due mesi sono stata accolta da allenatori, che mi hanno sempre messo nelle migliori condizioni per ambientarmi e liberarmi dall’ansia, e da un ottimo gruppo squadra, estremamente coeso e serio ma anche divertente che sono sicura mi insegnerà molto: è una fortuna, dato che ritengo di aver maggior margine di miglioramento allenandomi con ragazze più grandi e di maggior esperienza.”

L’approdo all’Arredo Frigo? Per Arianna Zenullari è come un sogno che si realizza: “sin da quando ero piccola e giocavo in un’altra società, ho sempre ritenuto la Pallavolo Acqui Terme come un obiettivo irraggiungibile essendo la squadra più temibile e valida, sono certa che se mi avessero detto a quell’età che in futuro mi avrebbero promosso nella loro prima squadra, mi sarei sicuramente messa a ridere. Mi spiace alquanto che il campionato sia stato rimandato a gennaio perché, avendo visto in campo il gruppo squadra, ritengo che possiamo fare grandi cose e per questo non vedo l’ora di cominciare”.