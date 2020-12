Scoppia una lite per le bollette, nigeriano spacca la faccia a pietrate al vicino di casa

Chiaverano (TO) da “Il Quotidiano del Canavese” – Aggredisce il vicino di casa colpendolo al volto con una pietra, arrestato dai carabinieri un nigeriano di 34 anni. Il fatto è successo ieri sera a Chiaverano. I militari della compagnia di Ivrea sono dovuti intervenire in un condominio del luogo dove l’aggressore, a causa di una discussione legata al pagamento di alcune bollette, ha aggredito il vicino di casa all’interno del cortile del condominio, colpendolo ripetutamente al volto. Il pronto intervento degli uomini dell’Arma ha evitato conseguenze peggiori. La vittima è stata trasportata all’ospedale di Ivrea, dove è stata giudicata guaribile con 35 giorni di prognosi a causa delle ferite riportate al viso. L’uomo, tratto in arresto, è stato anche segnalato alla Prefettura di Torino quale tossicodipendente dopo che i militari dell’Arma all’interno della propria abitazione hanno sequestrato dell’hashish. Su disposizione della procura della Repubblica di Ivrea, l’uomo è stato quindi associato al carcere eporediese in attesa dell’udienza di convalida.