Un americano a Novi, vigili come nel Bronx?

Novi Ligure – Fa discutere la decisione della giunta di centrodestra di trasformare il corpo dei vigili urbani in una struttura di polizia giudiziaria all’americana, dotando gli agenti di armi extra, come lo spray urticante, la torcia abbagliante, auto con computer e dotate di telecamere, oltre alla body cam che i vigili dovrebbero indossare per trasmettere filmati e registrazioni in tempo reale durante i loro interventi. Ne ha parlato il consigliere della Lega Giacomo Perocchio. L’annuncio ha generato reazioni contrarie diffuse, sia da parte della cittadinanza che dell’opposizione. Favorevoli i commercianti che chiedono maggiore tutela dal punto di vista della sicurezza.