Un incidente stradale sui binari ha interrotto la linea tra Tortona e Arquata Scrivia

Tortona – Verso le tre del pomeriggio è tornato normale il traffico ferroviario interrotto per un incidente stradale avvenuto verso le 11 sui binari tra Cassano Spinola e Tortona. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i Vigili del Fuoco oltre ai tecnici delle Ferrovie dello Stato. Sono stati coinvolti i treni Livorno Centrale (11:24) – Milano Centrale (15:53), e Milano Centrale (14:05) – La Spezia Centrale (17:22). I treni in viaggio hanno registrato ritardi fino a 50 minuti. Sono stati parzialmente cancellati i treni Milano Centrale (12:25) – Genova Brignole (14:27), fermato a Voghera (13:14), e Genova Brignole (13:36) – Milano Centrale (15:35) fermato ad Arquata Scrivia (14:15) e sostituito con bus, che ha registrato un ritardo di 100 minuti. Sono stati soppressi i Treni Nice Ville (8:01) – Ventimiglia – Milano Centrale (12:58), fermato a Genova Piazza Principe (11:22) i cui passeggeri hanno proseguito col servizio sostitutivo di bus appositamente predisposto; Ventimiglia (11:03) – Milano Centrale (14:55), fermato a Genova Piazza Principe (13:05), i cui passeggeri hanno proseguito con bus sostitutivi; Milano Centrale (12:10) – La Spezia Centrale (15:21) cancellato da Tortona (12:57) ad Arquata Scrivia (13:14) fermato a Sestri Levante (14:36) i cui passeggeri hanno potuto utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto da Tortona ad Arquata Scrivia dove hanno trovato ulteriore proseguimento con il treno IC 665 fino a Sestri Levante e con il treno IC 669 in partenza da Sestri Levante alle ore 16:38 e in arrivo a La Spezia Centrale alle ore 17:22; La Spezia Centrale (16:38) – Milano Centrale (19:57), sostituito dal treno in partenza ritardata da La Spezia Centrale alle ore 16:38, Monterosso alle ore 16:55 e Levanto alle ore 17:02 fino a Sestri Levante. Ne tra gli occupanti dei mezzi ne tra i passeggeri dei treni si registrano feriti.