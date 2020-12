Da Coldiretti Alessandria: Covid, solidarietà con la Spesa Sospesa contadina per il Natale dei nuovi poveri

Speciale mobilitazione con l’iniziativa la “Spesa Sospesa del Contadino” per aiutare a combattere le nuove povertà e offrire ai più bisognosi un Natale sereno.

Domani mattina, sabato 12 dicembre 2020, al Mercato Coperto di Campagna Amica in via Guasco ad Alessandria, a fianco dei produttori ci saranno i giovani di Coldiretti: a testimoniare la solidarietà di agricoltori e cittadini verranno attivate azioni di solidarietà attraverso collaborazioni con enti e realtà del volontariato sociale per aiutare chi si trova in difficoltà e offrire prodotti locali, a filiera corta, ai meno fortunati.

Tutti i cittadini che faranno la spesa al Mercato di Campagna Amica potranno decidere di donare cibo e bevande alle famiglie più bisognose sul modello dell’usanza campana del “caffè sospeso”, quando al bar si lascia pagato un caffè per il cliente che verrà dopo. In questo caso si tratta, però, di frutta, verdura, farina, formaggi, salumi o altri generi alimentari del territorio, di qualità, freschi e genuini.

“Con l’avvicinarsi delle festività, Campagna Amica rilancia la Spesa Sospesa per dare un contributo alimentare alle famiglie in difficoltà – affermano il Presidente Coldiretti Alessandria Mauro Bianco -. La nuova ondata di contagi ha aggravato la situazione di quanti si trovano in una condizione di precarietà: si registra, infatti, un aumento di oltre il 40% delle richieste di aiuto agli enti impegnati nel volontariato”.

“La situazione è grave – ha detto il direttore di Coldiretti Roberto Rampazzo – basti pensare che a chiedere aiuto sono persone e famiglie che mai prima d’ora avevano sperimentato condizioni di vita così problematiche. Serve un segnale forte, Natale vuole dire anche solidarietà e questo è un piccolo contributo per essere vicini a chi combatte ogni giorno con le tante criticità di questo periodo”.

Nell’occasione sarà divulgata l’esclusiva indagine Coldiretti/Fondazione Divulga su “Le nuove povertà sulle tavole del Natale nell’anno del Covid” con un focus sul coinvolgimento degli italiani nelle iniziative di solidarietà.