Da Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil: soddisfazione per le garanzie degli enti a proposito dell’alleanza tra Amc e Amv per gestire l’acqua

Venerdì 04 Dicembre u.s. si è svolto l’incontro richiesto dalle scriventi OO.SS. con A.T.O. 2 , Confindustria Alessandria, Comune di Valenza (nella persona del Sindaco Oddone e dell’Assessore Merlino), AMC spa e AMV spa in merito l’operazione di conferimento del servizio di gestione del ramo idrico integrato.

Rispetto alle perplessità già esposte nel nostro precedente comunicato sul dilatarsi dei tempi di un’operazione che avrebbe dovuto definirsi entro la fine dell’anno, abbiamo ricevuto ampie e chiarissime rassicurazioni da tutti i soggetti.

La nuova amministrazione comunale di Valenza rappresentata dal sindaco Oddone ha dichiarato di voler aderire completamente al percorso di aggregazione costruito sinora pur necessitando di una dilazione dei tempi per poter terminare di esaminare la documentazione a riguardo.

L’Autorità d’Ambito, nelle persone del presidente Corradino, del Vice Presidente Torriani, della Direttrice Ardizzone e del Responsabile Tecnico ing. Mercuri, ha dato ampie garanzie sulla continuità dell’operazione dichiarandosi disponibile a “… concedere tutto il tempo occorrente…“ affinché l’aggregazione si perfezioni con successo e che l’amministrazione comunale di Valenza appena insediatasi possa prendere visione di tutte le carte.

Tale dilazione comporterà il differimento di tutte le procedure, compresa la stessa nascita della nuova società, atte al passaggio del personale nel nuovo soggetto giuridico e cioè la NewCo AM+. Non solo: oltrepassata la data del 31.12.2020 e incassato, lato Valenza, una nuova proroga della concessione delle reti da parte dell’A.T.O. 2 le due società, AMC e AMV, dovranno sottoporsi ad una nuova perizia economica per avere la documentazione occorrente completamente aggiornata e in ordine così come previsto dalle leggi in materia.

A questo punto il traguardo si sposta alla data del 30.06.2021 anche se tutti lavoreranno per anticipare il più possibile i tempi.

Le OO.SS. alla luce delle dichiarazioni ascoltate durante l’incontro e delle rassicurazioni ottenute dai soggetti interessati si ritengono soddisfatte.