Da Leal Milano: l’orsa JJ4 rimane libera grazie al Consiglio di Stato che ha accolto il ricorso di Leal

Il consiglio di Stato ha accolto oggi 11 dicembre il ricorso di Leal Lega Antivivisezionista, presentata tramite i legali Aurora Loprete e Paolo Emilio Letrari, dopo che il TAR lo scorso ottobre aveva rigettato il ricorso per la sospensiva dell’ordinanza di cattura e reclusione a vita per l’orsa JJ4 che ricordiamo è madre di 3 cuccioli,

L’orsa JJ4 era stata protagonista di un incontro ravvicinato il 22 giugno scorso sul monte Peller con due cacciatori, padre e figlio, che erano rimasti feriti.

Una precedente ordinanza di abbattimento di JJ4 era stata respinta dal Tar nel luglio scorso. Gian Marco Prampolini presidente Leal dichiara la sua soddisfazione: “JJ4 e i suoi cuccioli rimarranno liberi e a breve potranno andare in letargo come la natura prevede per i plantigradi che vivono nel loro habitat. Non ci dimentichiamo che M49, M57 e DJ3 sono ancora prigionieri al Casteller in condizioni incompatibili con la loro natura e quindi il nostro lavoro non si ferma”.