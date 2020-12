Il Consiglio di Stato smentisce Aifa e consente l’uso dell’idrossiclorochina per curare il Covid: finalmente!

Torino – I malati Covid potranno curarsi a casa e assumere l’idrossiclorochina, medicinale bloccato – non si sa perché – da Aifa (Agenzia Italiana del Farmaco). Lo ha deciso oggi il Consiglio di Stato che ha sospeso l’efficacia della nota del 22 luglio di Aifa e consente la prescrizione del farmaco sotto responsabilità e stretto controllo del medico di famiglia. È stata accolta l’istanza di ben 140 medici piemontesi che, in rappresentanza di molti altri e rappresentanti dagli avvocati Erich Grimaldi e Valentina Piraino, avevano presentato ricorso contro la decisione del Tar del Lazio il quale aveva avvallato il divieto dell’Agenzia italiana del farmaco all’uso dell’idrossiclorochina, meglio conosciuta con il nome commerciale di Plaquenil. Il Consiglio di Stato, a ragione, è andato giù piuttosto pesante contro Aifa, definendo nelle motivazioni della sentenza la sospensione posta in atto da Aifa come “irragionevole” e basata su una “conclusione che, allo stato delle conoscenze e della ricerche tuttora parziali e provvisorie, sembra radicale e prematura già a livello scientifico”. Sta a vedere che le multinazionali del farmaco la piantano lì di fare del terrorismo perché, secondo autorevolissimi clinici, il Plaquenil potrebbe essere veramente in grado di avere la meglio sul Covid19. Questa è una vittoria anche di Alessandria Oggi che, come al solito in beata solitudine, ha lottato dal primo giorno per rendere disponibile questo farmaco, seguendo le indicazioni del nostro amico Alessandro Meluzzi. Naturalmente la cura ipotizzata non prevede solo il Plaquenil ma anche altri farmaci e potrebbe essere quella indicata nell’immagine a lato. Forse abbiamo liquidato il vaccino.