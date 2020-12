Le balle del governo arrivano alla ministra Lamorgese che non ha mai preso il Covid19!

Roma – Luciana Lamorgese non ha mai contratto il coronavirus. Almeno così dicono le cosiddette autorità. Il ministro dell’interno “è negativa al Covid. La positività riscontrata nel tampone del 7 dicembre è da attribuirsi ad un evento, raro ma possibile, di errore nella processazione del campione”. A darne riscontro è la direzione generale dell’ospedale Sant’Andrea di Roma che specifica: “Successivi due test molecolari per Sars-CoV-2, eseguiti nelle giornate del 9 e 10 dicembre, sono risultati negativi. La diffusione della notizia tramite i media della positività riscontrata è antecedente a tali successivi controlli”.

Per la carità!