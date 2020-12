Pallacanestro femminile: domani l’Autosped Castelnuovo Scrivia ospita la capolista Moncalieri

Castelnuovo Scrivia – Reduce dalla vittoria esterna in Veneto a San Martino di Lupari, domani l’Autosped Castelnuovo Scrivia sfiderà, alle 18 al PalaCamagna di Tortona, decima giornata di andata del campionato di serie A2 di basket femminile, la capolista Akronos Moncalieri in quello che si preannuncia un derby davvero sentito. Le torinesi, nonostante il restyling effettuato questa estate, hanno allestito comunque una squadra assolutamente competitiva e che sarà in grado sicuramente di lottare per il primato fino alla fine.

Nel roster allenato da coach Terzolo, non figurano più alcuni elementi importanti come la comunitaria Grigoleit, tornata in Germania, il play Conte, passato ad una diretta concorrente, l’Alpo Villafranca, e la lunga Trucco, promossa in A1 con il passaggio a Ragusa, ma i risultati ottenuti fino ad ora dimostrano che l’Akronos non sembra avere risentito più di tanto delle partenze anche in virtù del fatto che il roster è assai profondo e di grandissima qualità, grazie alle confermate Berrad, Domizi, Reggiani, Penz, Giacomelli, Cordola e Katshishi ed all’innesto di alcune giovani molto interessanti.

In estate, inoltre, è approdata al Moncalieri una vecchia conoscenza del basket castelnovese: l’ala pivot Clara Salvini. Insomma quello di domani alle 18 al PalaCamagna promette di essere un derby decisamente agguerrito e per le tortonesi allenate da coach Zara questo sarà il primo, difficile, ostacolo di una settimana che vedrà l’Autosped alle prese con altri match dall’elevato quoziente di difficoltà: martedì 15 dicembre, infatti, sarà la volta della trasferta di Udine, contro una delle rivelazioni del campionato, per poi chiudere il trittico con la visita ad una delle compagini più in forma del girone, la Ponte Casa d’Aste Milano.

Poi pausa per le vacanze natalizie con l’Autosped che tornerà in campo il 2 gennaio.