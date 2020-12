Vasta operazione di pubblica sicurezza sui treni da parte della Polizia di Stato

Alessandria – 10 indagati, 4.886 persone controllate. 265 pattuglie impegnate nelle stazioni e 13 in abiti civili per attività antiborseggio per contrastare i furti in danno dei viaggiatori. 48 i servizi di vigilanza a bordo treno per un totale di 128 treni scortati. 25 i servizi lungo linea e 70 quelli di ordine pubblico. Questi i risultati dell’attività settimanale del Compartimento Polizia Ferroviaria per il Piemonte e la Valle d’Aosta.

In particolare, per quanto concerne la Provincia di Alessandria, in questo capoluogo gli operatori Polfer hanno denunciato un ventunenne ghanese per interruzione di pubblico servizio ed oltraggio a Pubblico Ufficiale. Il giovane, che viaggiava a bordo di un treno regionale nella tratta Alessandria –Savona, sprovvisto di titolo di viaggio, ha ripetutamente insultato con atteggiamento aggressivo il personale ferroviario all’atto della controlleria, causando altresì un ritardo alla ripartenza del treno.

A Novi Ligure, invece, il personale della Polizia Ferroviaria ha denunciato un quarantatreenne tunisino ed un trentaseienne senegalese, entrambi inottemperanti all’Ordine del Questore di abbandonare il Territorio nazionale, rispettivamente emessi dal Questore di Bergamo e Torino.

Inoltre, sempre a Novi Ligure, gli Agenti hanno denunciato un trentaquattrenne italiano per truffa e minaccia ai danni di un cittadino straniero, residente in Alessandria.