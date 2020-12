Casale Fbc, rinviata al 16 dicembre anche la partita con il Sestri Levante

Casale Monferrato – Ancora un rinvio, l’ennesimo, per il Casale Fbc in quello che sta diventando un vero e proprio calvario per i Nerostellati. Il match di domani dei piemontesi contro il Sestri Levante, valevole per la nona giornata di andata del campionato di serie D girone A, è stato, infatti, rinviato al 16 dicembre, mercoledì, alle 14:30 per “l’impossibilità di eseguire i test previsti dal nuovo protocollo dovuto al mancato arrivo del personale convenzionato con la Lnd-Interregionale all’appuntamento previsto questa mattina sia al Casale fbc che al Sestri Levante” come si legge sul sito ufficiale del club di patron Gaffeo.