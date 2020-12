Pallacanestro: Bertram Derthona ospita Treviglio, JB Monferrato in trasferta a Udine

Alessandria – Una gara casalinga e una trasferta domenica, settima giornata di andata del campionato di basket di serie A2, per le compagini della provincia di Alessandria.

In casa giocherà Bertram Derthona. Il roster bianconero ospiterà, al PalaOltrepò di Voghera, Bcc Treviglio cercando, così, di centrare il sesto successo consecutivo.

Fuori casa, invece, la JB Monferrato. Alle 18 i Rossoblu casalesi saranno impegnati contro Apu Old Wild West Udine, priva di Schina. In casa monferrina, invece, mancheranno ancora Martinoni e Redivo.