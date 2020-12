Pallavolo: sospesi i campionati giovanili, la reazione di Ivano Marenco, tecnico della Arredo Frigo Valnegri Acqui Terme

Acqui Terme – “Alla luce del DPCM del 3 dicembre che ammette esclusivamente gli eventi e le competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale, fino al 15 gennaio potranno continuare esclusivamente le attività riguardanti i campionati nazionali di serie A e i campionati di serie B, che come noto cominceranno il week end del 23 e 24 gennaio. Di conseguenza la serie C e tutti i campionati giovanili, compresa qualsiasi forma di allenamento ad esse collegate, sono sospesi”.

Con questo comunicato la FIPAV, Federazione Italiana Pallavolo, la scorsa settimana, ha deciso la sospensione dei campionati giovanili. Una decisione che, ovviamente, non ha potuto che suscitare dispiacere ma che, almeno, è risultata più chiara di altre precedenti.

“Mi dispiace per questa decisione, tuttavia la comprendo. Stavolta, a differenza di novembre, c’è stata almeno più chiarezza mentre allora c’era stata confusione – il commento di Ivano Marenco, tecnico della Arredo Frigo Valnegri Acqui Terme – in particolare su ciò che rientrava o no nel concetto di interesse nazionale e le decisioni erano state un po’ rimbalzate alla responsabilità individuale delle singole società. Questa volta perlomeno i vertici federali sono stati molto chiari e questa la ritengo una cosa positiva.”

Un ennesimo stop, questo, che non può che avere, secondo il tecnico termale, un impatto negativo sulla vita dei ragazzi: “Il dispiacere è tanto – ha proseguito Marenco – perché l’impatto umano della situazione generale che stiamo vivendo è notevole. Aldilà del lato meramente sportivo, ma soprattutto per il lato umano, il fatto che i ragazzi abbiano visto stravolgere le loro abitudini, non potendo andare a scuola in maniera regolare, non potendo praticare sport e non potendo fare la maggior parte delle attività a cui erano abituati, credo che sia uno degli aspetti peggiori di questa pandemia. Sotto certi punti di vista, è anche peggio del lato economico. All’impatto economico, in parte, forse, si può trovare rimedio, mentre quello umano è molto più complesso”.

Coach Marenco ha, poi concluso con un messaggio di speranza per l’immediato futuro: “La speranza è che questo ennesimo stop all’attività sportiva giovanile sia davvero l’ultimo sforzo e che si possa pensare di riprendere, se non in maniera normale, perché su questo non sono molto ottimista, ma almeno in maniera quasi normale per la primavera. Io lo spero.”