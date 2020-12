Riccardo Molinari indagato a Torino per Falso in atti elettorali

Torino (g.g.) – L’onorevole della Lega Riccardo Molinari di Alessandria è indagato dalla Procura della Repubblica di Torino che ha aperto un fascicolo a suo carico dopo un esposto dei Radicali. Oltre al numero due del Carroccio, l’avviso di garanzia è stato recapitato anche al commissario di Forza Italia in Piemonte Paolo Zangrillo, all’onorevole leghista Alessandro Benvenuto e a Stefano Zacà indagato in concorso. La vicenda che ha portato alle indagini preliminari per i quattro politici del centrodestra risale alle recenti elezioni di Moncalieri che si sono svolte il 20 e 21 settembre in cui la Lega ha perso contro il candidato del Partito Democratico. L’ex capogruppo di Forza Italia in Comune Stefano Zacà, medico legale, aveva abbandonato in polemica Forza Italia a poche settimane dalla presentazione delle liste trovando subito asilo nella Lega. La reazione degli Azzurri non si faceva attendere con Zangrillo che chiedeva a Molinari di escludere Zacà perché appena uscito dal suo partito interpretando il cambio di gabbana a pochi giorni dal voto come una scelta inaccettabile. A questo punto Molinari avrebbe chiesto a Benvenuto di procedere con la cancellazione poi materialmente fatta a penna da un militante. L’ipotesi di reato è di “Falsificazione materiale mediante alterazione e/o sostituzione di atto vero destinato a operazione elettorale”, come previsto dall’articolo 90 (commi 3 e 4) del decreto presidenziale numero 570 del 16 maggio 1960. L’inchiesta è coordinata dal procuratore aggiunto Enrica Gabetta e dal pm Gianfanco Colace.