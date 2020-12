Skeleton: in Austria la monferrina Valentina Margaglio manca il podio per quattro centesimi in Coppa del Mondo

Igls – Nella terza tappa, ieri a Igls in Austria, della Coppa del Mondo di skeleton, pratica sportiva invernale in cui gli atleti scendono lungo una pista ghiacciata su una slitta dotata di pattini stando sdraiati con la testa in avanti e i piedi indietro, la ventisettenne monferrina Valentina Margaglio, portacolori delle Fiamme Azzurre, ha sfiorato il podio chiudendo al quinto posto, a soli 49 centesimi di secondo dalla vincitrice, la russa Elena Nikitina, che si è imposta con il tempo di 53.74.

Per la ventottenne di Mosca eccellente run su uno dei catini preferiti: arriva la vittoria numero 10 in carriera, la terza ad Igls. Seconda posizione per l’olandese Kimberley Bos, staccata di 28 centesimi, al terzo podio su tre gare in stagione. Hanno completato il podio, a pari merito, la padrona di casa Janine Flock e la teutonica Tina Hermann.

Da parte sua la Margaglio si era già disimpegnata al meglio nella prima discesa, poi annullata. Si è migliorata a livello cronometrico e ha sfiorato il primo podio in carriera in Coppa, distante solamente 4 centesimi. Una quinta piazza che fa, comunque, crescere le ambizioni dell’atleta di Pontestura. Da sottolineare anche la performance della connazionale Alessia Crippa, quattordicesima.