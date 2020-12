Un senegalese di 50 anni doveva essere in prigione e invece è stato sorpreso in treno

Novi Ligure – Agenti della Polizia Ferroviaria di Novi Ligure hanno arrestato un 50enne senegalese destinatario di un provvedimento di carcerazione. I poliziotti, nel corso dei controlli a bordo di un treno regionale, sulla tratta ferroviaria Ventimiglia – Milano, all’altezza della Stazione di Milano Centrale, hanno identificato lo straniero che, da accertamenti in banca dati, è risultato gravato da un mandato di cattura per la recidiva del reato di furto aggravato, emesso nel settembre 2019 dalla Procura della Repubblica di Genova, dovendo scontare 4 mesi di reclusione e il pagamento di una sanzione pari a 300 euro. Il 50enne è stato tratto in arresto e associato alla Casa Circondariale di Bollate (MI).