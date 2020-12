Con un gol di Eusepi l’Alessandria batte la Juve Under 23 e agguanta il quarto posto in classifica

Alessandria (Juventus Under 23 0 – Alessandria 1) – L’Alessandria sa essere squadra anche cinica e che sa capitalizzare al meglio le occasioni che ha ed oggi, quindicesima giornata di andata del campionato di serie C girone A, lo ha saputo fare al meglio vincendo di misura, 1-0, contro una buona Juventus Under 23. Decisivo per i Grigi il gol di Eusepi all’80’ che consegna tre punti importantissimi, in ottica vetta della classifica, alla squadra allenata da mister Angelo Gregucci.

Gregucci non cambia modulo, ma al posto di Suljic, squalificato, torna titolare Casarini, in coppia con Castellano, e Di Quinzio anche lui schierato dall’inizio, con Arrighini, alle spalle di Eusepi. Confermata la difesa di Lucca: in panchina non c’è Bellodi, fermo per 40 giorni per un problema muscolare. Juventus U23 con Bucosse tra i pali, al debutto tra i professionisti, Wesley al posto di Di Pardo squalificato, e Brighenti in attacco di nuovo titolare.

La cronaca.

Prima dell’inizio di gara è osservato un minuto di silenzio per la scomparsa di Paolo Rossi.

Al 5’ tiro di Brighenti, palla deviata e primo corner per la Juventus U23. Sugli sviluppi dell’angolo, battuto male da Ranocchia, riparte la difesa dell’Alessandria.

Inizio di gara molto lento, le due squadre si studiano, ma non affondano il colpo.

Al 13’, sponda Juventus Under 23, Wesley prova lo spunto sulla destra, poi cade a terra in uno scontro con Celia e chiede il calcio di rigore. L’arbitro lascia correre.

Al 14’ rischia il pasticcio la difesa dell’Alessandria con Pisseri che sbaglia il rinvio e serve Fagioli, ma il numero 10 perde troppo tempo prima di concludere e viene recuperato dalla difesa avversaria.

Al 17’ occasione per la Juventus Under 23: lancio di Ranocchia per Brighenti che va al tiro con un insidioso diagonale che viene deviato in angolo da un ottimo intervento di Pisseri.

Al 32’ Ranocchia riconquista palla e supera in dribbling un paio di avversari, ma è fermato con un fallo. Punizione per la squadra di Zauli, salgono tutti i saltatori in area di rigore, ma il tiro di Ranocchia finisce direttamente tra le braccia di Pisseri.

Al 38’ occasione da gol per l’Alessandria con il colpo di testa di Cosenza e grande parata con i piedi di Bucosse.

Il primo tempo finisce sullo 0-0.

Nella ripresa Gregucci inserisce Blondett al posto di Scognamillo.

Al 47’ ripartenza dell’Alessandria con Arrighini che mette al centro per Brighenti che non riesce ad arrivare sulla palla che arriva a Di Quinzio, tiro del numero 10 deviato e corner per gli ospiti.

Al 50’ ancora Pisseri salva la porta dell’Alessandria, il numero 12 si oppone alla grande questa volta ad una conclusione di Fagioli.

Al 60’ occasione per la Juventus Under 23: numero di Rafia che supera Prestia e salta in area anche Cosenza, ancora però bravo Pisseri in uscita ad opporsi al pallonetto tentato dal numero 19.

Al 69’ contropiede dell’Alessandria con Arrighini che mette al centro per Eusepi che viene anticipato da un recupero clamoroso di Correia.

Al 70’ altre due sostituzioni per l’Alessandria: dentro Chiarello e Corazza per Casarini e Arrighini.

Al75’ occasione per la Juventus Under 23: ancora Fagioli va al tiro da posizione molto favorevole in area di rigore, ma ancora una volta è bravo Pisseri a rispondere con i pugni.

Al 79’ traversa della Juventus Under 23: azione personale di Correia che va via a sinistra, entra in area saltando Blondett e poi va al tiro che finisce sulla traversa.

All’80’, proprio nel momento migliore della Juventus, arriva la rete dei Grigi: zampata di Eusepi che gira in rete un preciso cross di Corazza. Sorpresa la difesa della Juve U23 che ha lasciato tanto spazio ai due attaccanti su’un azione partita da rimessa laterale.

La rete taglia le gambe ai torinesi che, di fatto, non creano più pericoli alla difesa mandrogna e, dopo 5’ di recupero, l’Alessandria può esultare per tre punti pesantissimi che proiettano Eusepi e compagni al quarto posto, alle spalle di Renate, Como e Pro Vercelli.

Juventus U23 (3-4-2-1): Bucosse; Delli Carri, Capellini, Coccolo; Wesley (31’st Barbieri), Fagioli, Peeters, Felix Correia; Rafia, Ranocchia (31’st Petrelli); Brighenti: A disp.: Garofani, Raina, Troiano, Alcibiade, Parodi, Barrenechea, Mosti, Tongya, Leo, Riccio. All.: Zauli

Alessandria (3-4-2-1): Pisseri; Scognamillo (1’st Blondett), Cosenza, Prestia; Parodi, Casarini (25’st Chiarello), Castellano, Celia (21’st Rubin); Arrighini (25’st Corazza), Di Quinzio; Eusepi. A disp.: Crisanto, Crosta, Podda, Stijepovic, Macchioni, Mora, Poppa. All.: Gregucci

Arbitro: Cascone di Nocera Inferiore

Gol: 80’ Eusepi

Ammoniti: Scognamillo, Ranocchia per gioco falloso, l’allenatore Gregucci per proteste

Corner: 6-5

Recuperi: 2+5. Un minuto di raccoglimento in memoria di Paolo Rossi.

Note: giornata di sole ma fredda, terreno in discrete condizioni. Incontro a porte chiuse.