Da Costanzo Cuccuru: egregio dottor Perocchio mi lasci perdere e pensi al futuro della città di Novi

Egr. dr. Giacomo Perocchio,

intanto io ho scritto al Sig. Sindaco, e non a Lei, per il semplice motivo che dallo stesso non ho avuto argomenti validi per capire i motivi del mio dimissionamento. Se li ha validamente spiegati all’ex assessore Dolcino, che molto disciplinatamente ha accettato di farsi da parte, io non lo so e non mi riguarda. So solo che le uniche motivazioni datemi dal Sindaco sono state solo quelle di generiche pressioni alle quali avrebbe resistito da tempo ma che alla fine hanno prevalso nella sua decisione. Le pressioni sono venute da Lei? O da chi? E perchè? Lei certamente ne sarà a conoscenza altrimenti il tutto non si spiega.

Le faccio presente che la mia candidatura nella lista della Lega, da Lei richiestami, è stata la parte finale di un percorso, rispettoso ed educato, iniziato tempo fa con l’on. Molinari, che di questi tempi pare avere qualche problemino extra, e che ha riguardato anche il coinvolgimento del mio amico Marco Bertoli. Le ricordo che lo stesso, per espressa volontà e delega di tutta la Lega, Lei in primis come segretario politico, ha condotto con successo l’accordo di tutto il centro-destra. Senza quella operazione, visto l’esiguo margine della “vittoria”, oggi non saremmo qui a parlare. E sempre in riferimento al mio amico Bertoli è inutile che Lei tenti di mettere zizzania perchè al di là delle valutazioni sui problemi e sulle persone, dove si può legittimamente eccepire, oltre a rimanere inalterato è accomunato da esiti paralleli visto che io sono stato dimissionato e Bertoli oggi capeggia un gruppo uscito dalla maggioranza dopo molti mesi di ostracismo da Voi adottato. In pratica, un fallimento politico a tempo di record.

Quanto alle valutazioni sulle persone o Lei capisce dal naso o non sta bene attento. Io Le ho dato mie opinioni anche sulle persone ma questo non significa niente, quello che conta sono le problematiche e nel caso ACOS, da Lei citato, interpreti bene le parole. La definizione “cassaforte di famiglia” è indicativa da decenni, anni in cui D’Ascenzi e le amministrazioni di sinistra ne hanno fatto un esempio di utilità e sviluppo con 25 anni di virtuoso progresso. Mettere al sicuro la “cassaforte di famiglia” significa continuare in questo sviluppo pur in presenza di un cambiamento di linea politica.

Elementare no?

Io come membro di giunta potevo argomentare solo sul mio mandato e non potevo interferire su decisioni che riguardano solo il Consiglio. Sull’IMU non tutti erano d’accordo con la Sua personale decisione e lo stesso Bertoli, per sua ammissione, ha detto in Consiglio che lo votava per non creare fratture ma era chiaro che lui ed altri non erano d’accordo. Quanto alla proroga della convenzione con SportinNovi feci ben 3 passaggi in giunta. Uno informativo al tempo del primo lockdown dove esprimevo preoccupazione per l’incertezza dei mesi futuri. Quasi presago, nel maggio scorso il legislatore ha emesso il D.L. 34 che prevedeva, in casi similari, la possibilità di proroga sino al 2023 mentre io chiedevo per 18 mesi, fino al 30 giugno 2022 termine utile alle scuole destinatarie del primario servizio. Questo termine è stato ridotto di 6 mesi su proposta fattami dal sindaco, e su Sue pressioni a me mai ben argomentate, ed io in osservanza della volontà del sindaco ho concordato per 12 mesi. Il resto è cosa ormai nota anche alle nutrie visti gli spazi giornalistici dedicati anche in modo scomposto come la fantomatica denuncia per “truffa” ai danni della pubblica amministrazione mai giunta all’Autorità Giudiziaria. Lei ne saprà qualcosa visto che l’argomento ha trovato spazio anche nei lavori del consiglio comunale. Quanto alle agibilità degli impianti sportivi Lei dovrebbe sapere, come pubblico amministratore, che non era mia responsabilità ma competenza dell’assessore ai Lavori Pubblici che in tutta questa vicenda si è solo distinto per una reprimenda. Fermo restando il fatto che i CPI sono una cosa e l’agibilità di un impianto un’altra, io mi sono occupato solo del CPI del museo data l’urgenza di effettuare la tappa novese del Lavagnino, ma che con la partita degli impianti sportivi c’entrava come i cavoli a merenda. Eppure Lei ed altri, spalleggiati stranamente anche dalla consigliera 5 stelle, avete sostenuto la pregiudiziale posta stranamente in votazione dal sindaco in modo estemporaneo per non dire scomposto.

Di una cosa La ringrazio, quello di aver sottolineato la mia idea di allogare al museo la sezione alberghiera della scuola Ciampini dopo aver condotto le trattative con la Provincia. Alla buon’ora, è stato un cambiamento da me voluto oltre un anno fa e non è il solo, visti gli apprezzamenti sul nostro lavoro fatti del mio successore su vari argomenti da suggerire come dibattito futuro. Il cambiamento, parola a Lei tanto cara nelle chiacchiere del Suo politichese ma assente nei fatti, avrebbe dovuto apprezzarlo a tempo debito, il fatto che lo faccia adesso a dimissioni avvenute ha solo il sapore della beffa. Ma di questo ed altro ne parleremo ancora.

Costanzo Cuccuru