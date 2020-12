Escursionista stroncato da infarto mentre percorre il sentiero che porta al Monte Tobbio

Bosio — Un uomo di 43 anni è morto d’infarto stamane verso le nove lungo il sentiero che dal Valico degli Eremiti porta al Monte Tobbio nel Parco delle Capanne di Marcarolo. La vittima è Davide Andrea Puppo residente a Carpeneto. Le cause del decesso sarebbero da attribuirsi, secondo i primi accertamenti effettuati dai soccorritori, ad uno sforzo prolungato anche per il fatto che la zona è innevata e il sentiero è impervio. Il Tobbio è un monte situato nella parte piemontese della catena che separa il Piemonte dalla Liguria, in particolare tra le province di Alessandria e di Genova. Coi suoi 1092 m s.l.m. è il secondo monte più alto nel Parco delle Capanne di Marcarolo dopo il monte Figne (1172 m). Puppo si è sentito male durante la salita e il cognato, che era con lui, si è allontanato per trovare una zona in cui vi fosse campo per chiamare il 118 col cellulare. I soccorsi sono stati difficoltosi, anche per la neve. Sul posto è giunto un Vigile del Fuoco fuori servizio che ha trovato il corpo ormai senza vita di Puppo riverso sulla neve. Il recupero è stato effettuato dall’elicottero dei Vigili del Fuoco di Genova. Sull’accaduto stanno svolgendo accertamenti i Carabinieri, coordinati dalla Procura di Alessandria.