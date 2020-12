Frontale fra due auto: quattro feriti, uno grave

San Salvatore Monferrato – È di quattro feriti il bilancio di un incidente stradale che si è verificato oggi pomeriggio intorno alle 5 e un quarto lungo la ex Provinciale 31, oggi Regionale 31, nel tratto che da Casale Monferrato porta ad Alessandria. Per motivi in corso di accertamento due auto si sono scontrate frontalmente all’uscita della galleria Olimpia, forse a causa di una sbandata dato l’asfalto sdrucciolevole dalle condizioni atmosferiche. Dei quattro feriti, tutti ricoverati ad Alessandria, un giovane di 28 anni è in codice rosso. Feriti anche un uomo di 70 anni e due donne di 31 e 64 anni. Nell’incidente è rimasto ferito anche un cane a bordo di uno dei veicoli. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, due auto medicalizzate del 118 e i carabinieri.