Pallacanestro femminile: Autosped Castelnuovo Scrivia fa suo il match con la capolista Moncalieri

Tortona (Autosped Castelnuovo – Akronos Moncalieri 65-64) – Importantissima vittoria per Autosped Castelnuovo Scrivia che, fra le mura amiche del PalaCamagna di Tortona nel campionato di baskert femminile di serie A2, ha battuto la Capolista Akronos Moncalieri 65-64, avvicinando, così, il primo obiettivo della stagione, la final eight di Coppa Italia, fino ad ora sempre accarezzata, ma mai conquistata.

Prestazione decisamente convincente da parte delle tortonesi in una partita davvero molto vissuta.

Moncalieri, avanti di 1 dopo 10′, 17-18, Autosped fa altrettanto nel secondo parziale, 16-15, ed è 33-33 all’intervallo lungo. Il testa a testa continua fino a metà del terzo quarto, quando le ospiti provano a scappare, coi canestri di Domizi: vantaggio massimo di 6 punti, che resta anche se Autosped prova ad avvicinarsi, 45-51 prima dell’ultima frazione.

Le padrone di casa iniziano, poi, con un break l’ultima frazione ed è ancora punto a punto, 56-56 dopo 40′.

Si va all’overtime con Castelnuovo che mette per prima la testa avanti: il canestro di Gatti e il tiro libero trasformato valgono il +3 a 1′ dalla sirena. Moncalieri si avvicina con Reggiani, ma Autosped vuole la vittoria e difende il minimo scarto. Alla fine è festa per le ragazze allenate da coach Zara.

Autosped dovrebbe tornare in campo martedì per il recupero a Udine, ma la partita potrebbe slittare a inizio gennaio dato che la Lega Basket Femminile ha proposto alla federazione di spostare alla fine del girone i turni del 9 e 16 gennaio, inizio del ritorno. In quella “finestra” si disputerebbero, così, le partite rinviate nelle scorse settimane. Tra Castelnuovo e Udine l’accordo c’è. Si attende l’ufficialità della Lega.

Autosped Castelnuovo – Akronos Moncalieri 65-64 (17-18, 33-33, 45-51, 56-56)