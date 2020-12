Serie D: rinviata anche Arconatese – Hsl Derthona

Tortona – Fine settimana davvero nero per le compagini calcistiche alessandrine che militano in serie D, girone A, nella domenica che segna la ripartenza del campionato.

Dopo il rinvio, annunciato ieri, di Casale – Sestri Levante, che si sarebbe dovuto disputare oggi al “Palli” e posticipato al 16 dicembre per il mancato arrivo degli incaricati per i tamponi, salta anche Arconatese – Hsl Derthona a causa di quattro giocatori della compagine tortonese risultati positivi al tampone.

Come da protocollo, quindi, quarantena per tutti, giocatori e staff dell’Hsl Derthona e rinvio, al momento, a data da destinarsi.